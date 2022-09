Ausência de Lula marcou debate para as presidenciais no Brasil

A ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do debate relativo às eleições presidenciais do Brasil realizado no sábado foi fortemente criticado.

"A ausência do ex-presidiário demonstra que ele não tem qualquer respeito com a população.... e agora? Qual é a justificação para ele não comparecer? obviamente que é porque foi muito mau no último debate....", criticou Bolsonaro.

Num debate repleto de acusações, além de Bolsonaro, também outros candidatos criticaram a ausência de Lula da Silva.

O antigo presidente justifca a falha ao debate com compromissos de campanha.

A uma semana das eleições, o último debate está marcado para a próxima quinta-feira. E desta vez, Lula da Silva, diz que não vai falhar.