A missão que pode vir a salvar a Terra do embate de um asteroide

A possibilidade de um asteroide – como o que destruiu os dinossauros – voltar a atingir a Terra levou os cientistas a pensar numa solução para salvar a humanidade. O primeiro teste para desviar um asteroide está em curso: o impacto deverá dar-se 14 minutos depois da meia noite em Portugal.

Primeiro, foi preciso desenvolver a capacidade de deteção e seguimento de objetos suficientemente próximos e grandes. A missão Dart envia um objeto com cerca de 550 quilos contra um asteroide a 11 milhões de quilómetros da Terra para ver se é possível desviar a sua rota.

Depois de 10 meses de viagem, a sonda americana irá consegue identificar o objeto em que vai embater: escolhe aponta e guia-se a si própria de forma autónoma até ao impacto testemunhado pelas câmaras italianas.

A ideia é provocar um desvio mínimo na sua viagem espacial, mas a uma distância suficiente para evitar um planeta como a Terra.

Podemos dizer que se trata da primeira missão de defesa planetária da Terra. Em outubro de 2024, a Agência Espacial Europeia (ESA) deverá lançar a missão Hera, que só em 2026 irá ver de perto e com maior precisão as consequências deste impacto. Essa missão conta com a colaboração de cientistas portugueses.