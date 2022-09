Seleção do Irão junta-se aos protestos por Mahsa Amini

Os jogadores da seleção nacional do Irão homenagearam Mahsa Amini e protestaram contra a violência policial no país, no jogo com o Senegal de preparação para o Mundial 2022. Taremi, jogador do FC Porto, condenou, nas redes sociais, a violência policial. Já morreram dezenas de pessoas nos protestos. A polícia já ameaçou usar “toda a força”.

Casacos pretos vestidos e emblema tapado. Foi assim que os jogadores da seleção orientada por Carlos Queiroz cantaram o hino, no jogo com o Senegal.

A tensão no país tem aumentado nos últimos dias, com os iranianos a saírem às ruas em protesto, após a morte de Mahsa Amini, jovem espancada pela polícia três idas antes de morrer por não ter usado o véu islâmico. A polícia tem reprimido as manifestações e já ameaçou usar “toda a força”. Há já dezenas de mortes e centenas de detenções.

Nas redes sociais, o jogador do FC Porto Mehdi Taremi considerou que os "acontecimentos das últimas noites não são dignos de pessoas nobres":