Investigação a fugas de gás nos gasodutos Nord Stream reforça suspeitas de sabotagem

A investigação sueca aos danos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 reforça que há suspeitas de sabotagem.

A informação foi avançada esta quinta-feira através de um comunicado divulgado pela polícia da Suécia.

As primeiras inspeções concluem que há danos significativos nos gasodutos. Entretanto, foram feitas apreensões que vão ser agora analisadas pelas autoridades.

Depois de concluir a investigação à cena do crime, o Serviço de Segurança Sueco pode concluir que houve detonações no Nord Stream 1 e 2, na zona económica sueca, que causaram grandes danos aos gasodutos.

As fugas no gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, no Mar Báltico, foram detetadas há uma semana. Nesse mesmo dia, foram registadas duas explosões.