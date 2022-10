Giorgia Meloni promete Governo de muito "alto nível" em Itália

Giorgia Meloni partilhou uma foto no Twitter onde mostra a sua equipa bastante plural e que “vão dar o seu coração e alma para defender os interesses e direitos do povo italiano.”

"Temos o objetivo de dar à nação o Governo mais competente possível", afirmou a líder do partido Irmãos de Itália, que venceu as recentes eleições em Itália e que deverá tomar posse como primeira-ministra nas próximas semanas.

"Eu disse aos nossos aliados e também vos digo a vocês, equipa dos Irmãos da Itália no parlamento: o nosso objetivo é dar vida a um Governo competente, de muito alto nível, baseado nas competências", prometeu Meloni durante uma reunião de deputados do seu partido.

A líder do partido Irmãos de Itália e provável futura primeira-ministra, Giorgia Meloni, disse esta segunda-feira que a composição do novo Governo será determinada principalmente pela "elevada competência" dos seus ministros.

O partido de extrema-direita de Giorgia Meloni venceu as eleições de final de setembro, com 26 por cento dos votos, devendo agora formar Governo numa coligação de centro-direita, que integra ainda os partidos Liga e Força Itália. A Liga, de Matteo Salvini, conseguiu 8,8% dos votos (contra 13% em 2018), e a Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, 8,1% (14% em 2018), de acordo com os números do Ministério do Interior.

Meloni terá o apoio de uma maioria parlamentar, já que os resultados dos três partidos traduzem-se em 237 dos 400 lugares na Câmara dos Deputados, e em 115 dos 200 lugares no Senado.