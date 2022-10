Deslizamento de terras no norte da Venezuela já fez 36 mortos e mais de 50 desaparecidos

Subiu para 36 o número de vítimas mortais do temporal e deslizamento de terras no norte da Venezuela. Há mais de 50 pessoas desaparecidas. As equipas de resgate dizem que há poucas esperanças de encontrar sobreviventes.

As autoridades venezuelanas falam em balanço provisório de vítimas e já avisaram as famílias das mais de 50 pessoas desaparecidas para se prepararem para o pior.

Já passaram três dias desde que as chuvas torrenciais cobriram de lama a cidade de Tejerías, no norte do país, e a a esperança de encontrar sobreviventes é quase nula.

Para além dos mais de 30 mortos, há dezenas de feridos e centenas de desalojados.

Segundo o governo local, o mau tempo destruíu por completo 317 casas, em Tejerías. Mas há outras 750 que também ficaram danificadas e vão precisar de obras.

Desde meados de setembro que chove mais do que o normal em várias regiões da Venezuela o que está a provocar cheias e deslizamentos de terras em diversas localidades.