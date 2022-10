Imprensa britânica avança que Liz Truss pode sair esta semana

A imprensa britânica está a avançar que a primeira-ministra, Liz Truss, poderá ser obrigada pelo próprio partido a deixar o cargo ainda esta semana.

Os jornais adiantam que mais de 100 deputados do Partido Conservador estão prontos para submeter moções de não confiança a Liz Truss.

O The Times escreve que alguns deputados estão mesmo em conversações privadas para arranjar um substituto para o cargo.

Isto acontece após o alerta de Downing Street de que a saída da primeira-ministra pode levar a eleições gerais.

Envolto numa crise política, o Reino Unido perdeu três primeiros-ministros desde que votou para sair da União Europeia, em 2016.

Liz Truss, que venceu a liderança do Partido Conservador no mês passado com a promessa de redução de impostos, enfrenta agora uma onda de críticas pelo plano económico apresentado.

Críticas a Liz Truss sobem de tom e deputado veterano pede-lhe publicamente que saia

Um deputado conservador veterano, Crispin Blunt, tornou-se este domingo o primeiro a pedir publicamente a demissão da primeira-ministra britânica, Liz Truss, mas a rebelião interna contra a líder já envolve dezenas, de acordo com a imprensa local.

"O jogo acabou para ela. Agora é sobre [decidir] como a sua sucessão é gerida", disse Blunt em declarações avançadas pela televisão "Channel 4", parte de uma entrevista que será transmitida esta noite.

Na entrevista, afirmou que "se houver uma opinião alargada dentro do grupo parlamentar de que deve haver um substituto, isso será feito".

O deputado referiu que não sabe como será levado a cabo ou por que mecanismo Truss poderá ser afastada de Downing Street, a residência oficial e gabinete dos chefes de Governo no Reino Unido, mas reiterou que, se for esse o desejo do partido, é algo que vai acontecer de qualquer maneira.