E esta segunda-feira, apenas um minuto antes do fim do prazo para a confirmação das nomeações, Penny Mordaunt saiu de cena por, disse, ter ficado "claro que os colegas sentem que é necessária certeza hoje" e que a preferência por Sunak foi uma decisão tomada "de boa fé e para o bem do país".

Com a desistência de Boris Johnson anunciada no domingo à noite, Sunak tornou-se no favorito, tendo em conta o número de apoios públicos declarados.

Rishi Sunak será assim o primeiro chefe de Governo não-branco na história britânica, graças ao apoio esmagador do grupo parlamentar do Partido Conservador, que fez desistir a única adversária.

A adversária Penny Mordaunt anunciou a desistência minutos antes do encerramento do prazo para a confirmação das nomeações, que obrigavam à apresentação do apoio de pelo menos 100 dos 357 deputados do Partido Conservador.

O outro potencial candidato, Boris Johnson, já tinha desistido da corrida no domingo à noite.

Liz Truss foi declarada vencedora, a 5 de setembro, da eleição interna no partido Conservador para suceder a Boris Johnson, pelo que permaneceu apenas em funções durante seis semanas. Sunak foi o finalista vencido na mesma eleição e Mordaunt a terceira mais votada. Agora as peças do jogo voltaram a mudar.

Truss bateu com a porta, e com a desistência de Mordaunt, Sunak vai assumir o cargo.