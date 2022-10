Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro britânico

Penny Mordaunt desistiu da corrida a 1 minuto de terminar o prazo de formalizar a candidatura durante esta manhã. De acordo com as contagem das nomeações públicas não tinha chegado aos 100 apoiantes.

Rishi Sunak reuniu o apoio de cerca de 200 membros do grupo parlamentar 'tory' e torna-se, assim, o novo primeiro-ministro britânico a suceder a Liz Truss. A concorrente Penny Mordaunt estava apenas com 25 apoios e desistiu da corrida à liderança, de acordo com a Skynews .

Rishi Sunak vai discursar aos parlamentares às 14:30, anunciou o presidente do Comité de 1922, Graham Brady.

Presume-se que ainda hoje o novo primeiro-ministro britânico comece a passagem de testemunho de Liz Truss.

Sunak deverá ir ao Palácio de Buckingham esta terça-feira.

No domingo, argumentou que os cortes nos impostos não financiados num momento de inflação em espiral eram perigosos e previu que esta situação levaria ao aumento das taxas de hipoteca.

O desastroso orçamento de Liz Truss provocou uma turbulência nos mercados financeiros, fazendo a libra cair e forçando a intervenção do Banco da Inglaterra.

CRISE POLÍTICA COM DEMISSÃO DE BORIS JOHNSON

Quando Boris Johnson se demitiu a 7 de julho, o processo eleitoral demorou quase nove semanas, tendo Liz Truss sido anunciada a vencedora, com 57% dos votos, a 5 de setembro.

Sunak e Mordaunt ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente, num total de oito candidatos.

Desta vez o limitar de apoios necessários subiu de um mínimo de 20 para 100, o que limitou o número de potenciais interessados.

O presidente do Comité 1922, Graham Brady, disse que este formado permite acelerar o sufrágio e ter um novo líder no cargo antes da apresentação do plano fiscal do Governo em 31 de outubro.

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, demitiu-se na quinta-feira devido ao crescente descontentamento com o Governo, mas mantém-se em funções até ser escolhido um sucessor.