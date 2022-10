Conheça os nomes que integram o Governo de Rishi Sunak

Suella Braverman, que se demitiu do Governo de Truss, volta a ocupar o cargo de ministra do Interior.

Rishi Sunak começou a semana como primeiro-ministro britânico. Na segunda-feira demonstrou ter o apoio suficiente para governar o país e liderar o Partido Conservador e esta terça-feira foi recebido pelo Rei Carlos III. Antes de começar a trabalha, precisa de compor o Governo. Eis os nomes já confirmados para estarem do lado de Sunak, de acordo com a Skynews .

Ben Wallace vai manter-se no cargo de ministro da Defesa.

Grant Shapps, que tinha sido recentemente colocado no lugar de ministro do Interior por Liz Truss, vai ficar com a pasta Comércio, Energia e Estratégia Industrial.