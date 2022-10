Novo Governo britânico é bem recebido nos mercados financeiros

A mudança no Governo britânico está a ser bem recebida nos mercados financeiros, com os juros da dívida a 10 anos a cair.

Esta manhã, atingiram o nível mais baixo desde o início do mês de outubro.

Quanto à libra, está a valorizar ligeiramente, depois de ter atingido um mínimo histórico a reboque do pacote orçamental anunciado por Liz Truss no início do curto mandato.

Os analistas estão agora mais otimistas, ainda que cautelosos. Lembram que Rishi Sunak tem grandes desafios pela frente e aguardam detalhes sobre as medidas do novo executivo.

Um novo orçamento deverá ser apresentado na próxima semana.

Rishi Sunak indigitado primeiro-ministro: o terceiro chefe de Governo em sete semanas

O novo líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, foi esta terça-feira indigitado primeiro-ministro britânico pelo Rei Carlos III, após a demissão Liz Truss .

A primeira-ministra demissionária presidiu a uma reunião do Conselho de Ministros, seguida por uma declaração de despedida à porta da residência oficial, em Downing Street.