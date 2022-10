MNE sem registo de portugueses entre as vítimas da tragédia na Coreia do Sul

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português está a seguir os acontecimentos após a tragédia na Coreia do Sul durante os festejos do Halloween, mantendo contacto com as autoridades que não identificaram qualquer português entre as vítimas, segundo fonte oficial.

Fonte do MNE português disse à Lusa que não existe, até ao momento, notícia de qualquer cidadão português entre as vítimas, situação que continua a acompanhar.

Na rede social Twitter, o MNE português expressou a sua "mais sentida solidariedade com o povo sul-coreano e as suas autoridades no rescaldo do trágico incidente em Seoul".

"Os nossos pensamentos estão com todos os afetados e com aqueles que prestam assistência de emergência neste momento difícil", lê-se na mensagem.