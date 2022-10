Começaram os funerais das mais de 150 vítimas do esmagamento na Coreia do Sul

Começaram os funerais das mais de 150 vítimas do esmagamento deste sábado, na Coreia do Sul. Cerca de 500 especialistas estão a investigar o caso.

Numa espécie de labirinto de ruas estreitas e inclinadas, cerca de 100 mil pessoas percorriam apertadas a zona de bares de Seul, na Coreia do Sul em direção a uma festa de Halloween no passado sábado. Eram 10 vezes mais do que a zona suportava.

A falta de espaço e o pânico motivou os empurrões, quem estava à frente acabou por cair e foi espezinhado pela multidão. Pelo menos 154 pessoas morreram, a grande maioria eram mulheres e tinham menos de 30 anos, 11 das vítimas eram adolescentes. Há ainda 33 pessoas que estão hospitalizadas em estado grave.

Face ao cenário de tragédia, o Presidente da Coreia do Sul decretou luto nacional e esteve presente esta segunda feira num monumento dedicado às vítimas.

Na capital multiplicam-se os locais de homenagem, visitados por milhares de pessoas inconformadas com o incidente.

Face à onda de críticas que acusa as autoridades de falta de medidas para controlar a multidão, a polícia já reconheceu que os 137 agentes destacados eram insuficientes, mas garante que eram mais do que em anos anteriores.

Desde peritos em situações de catástrofe, a quem estuda o comportamento humano em espaços pequenos, cabe agora à equipa de 561 investigadores perceber o que falhou na primeira grande festa em 3 anos, que marca o fim das restrições devido à pandemia.