Letónia condena queda de mísseis russos na Polónia e pede reação

O ministro da Defesa da Letónia, Artis Pabriks, condenou esta terça-feira a queda de mísseis russos na Polónia, país membro da NATO, e defendeu que, como reação, seja implementado um escudo aéreo para a defesa da Ucrânia.

"As minhas condolências aos nossos irmãos de armas polacos. O criminoso regime russo disparou mísseis que atingiram não apenas civis ucranianos, mas também atingiram o território NATO na Polónia. A Letónia apoia totalmente os amigos polacos e condena este crime", sublinhou Artis Pabriks.

O governante defendeu ainda que, como reação, deve ser implementada a defesa aérea do "espaço aéreo ucraniano".

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia já se pronunciou sobre o caso. Através do Twitter, Edgars Rinkēvičs afirma que se trata de “uma escalada perigosa por parte do Kremlin”. Avança ainda que a Letónia está “solidária com os aliados da Polónia e irá apoiar qualquer ação que considerem apropriadas”.