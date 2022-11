Dois mísseis terão caído esta terça-feira na região de Przewodów, na Polónia, junto à fronteira com a Ucrânia. Duas pessoas terão morrido. Para o local foram mobilizados vários membros da polícia, do Ministério Público e do exército.

A informação foi avançada pela rádio polaca ZET e, entretanto, confirmada uma fonte das secretas dos Estados Unidos, citada pela Associated Press.

Entretanto, no Twitter, o porta-voz do governo polaco, Piotr Muller, anunciou que foi “convocado de urgência a Comissão do Conselho de Ministros para os Assuntos de Segurança e Defesa Nacional”.