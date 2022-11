Donald Trump anuncia recandidatura à Casa Branca

Donald Trump anunciou esta terça-feira a recandidatura à Casa Branca, nas eleições de 2024. O anúncio contou com várias críticas à Administração de Joe Biden e muitos elogios ao próprio mandato.

Até às eleições, Trump prometeu “lutar como nunca ninguém lutou”. O objetivo do antigo Presidente é reconstruir a economia do país, “desta vez maior e melhor do que qualquer pessoa irá imaginar”.

“Eu irei garantir que Joe Biden não terá mais quatro anos em 2024. O nosso país não aguenta, e digo isso em lágrimas, só consegue aguentar até um certo ponto”, acrescentou.

O anúncio foi feito durante um discurso na Florida. Nas semanas anteriores, Trump participou na campanha eleitoral para intercalares, no entanto o resultado dos Republicanos ficara longe da “onda vermelha” antecipada pelo ex-Presidente. Além disso, os candidatos escolhidos e apoiados por Trump apresentaram resultados abaixo do esperado.

Trump foi apresentado como “o próximo Presidente dos Estados Unidos da América” e fez-se acompanhar da mulher Melania.

“Há dois anos éramos uma grande nação e em breve iremos ser uma nova nação novamente”, disse também Donald Trump.

No início do discurso, Trump começou por elogiar o movimento MAGA (sigla para Make America Great Again, Tornar a América Grande Novamente) que se gerou à sua volta, afirmando que o “o regresso da América começa agora mesmo”.

Além das críticas à Administração de Joe Biden, Trump elogiou o trabalho feito durante o seu mandato na Casa Branca. Chegou mesmo a dizer que, se estivesse no poder, não haveria guerra na Ucrânia.

“Agora temos um presidente que adormece nas conferências globais, que foi mencionado no Parlamento britânico devido à guerra no Afeganistão, agradeceu ao país errado por o ter convidado para uma cimeira - do ambiente ainda por cima", criticou.

Durante o discurso, Trump sublinhou ainda que Nancy Pelosi “foi despedida”.

Donald Trump já entregou os documentos necessários para formalizar a candidatura.