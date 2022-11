A ampulheta colorida que mostra o nascimento de uma estrela

As poeiras e gases coloridos são resultado do afastamento da matéria que circunda e colide com a protoestrela. As cores que se veem são também influenciadas pelas camadas de poeira que existem entre o telescópio James Webb e a L1527, sendo as partes azuis correspondente às áreas de poeira mais fina.

Estas nuvens – que são muito mais densas do que as nuvens comuns – são apenas são observáveis através da uma câmara infravermelha (NIRCam), como a que existe no telescópio James Webb.

Esta composição foi identificada perto da região de Touro. Segundo estimativa avançada pela ESA, a L1527 terá cerca de 100 mil anos, sendo uma protoestrela de classe 0 – a primeira das classes de formação de estrelas.