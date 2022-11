Vestígios de explosivos encontrados nos gasodutos Nord Stream

Vestígios de explosivos foram encontrados no local danificado dos gasodutos Nord Stream, o que confirma a tese de sabotagem, avançou esta sexta-feira o Ministério Público sueco.

As autoridades suecas e dinamarquesas estão a investigar as quatro fugas de gás nos gasodutos Nord Strem 1 e 2, que ligam a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico e que se tornaram um ponto crítico na questão da guerra na Ucrânia.

Em outubro, a Dinamarca adiantou que a investigação preliminar mostrou que as fugas de gás foram causadas por "fortes explosões".