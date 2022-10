A imprensa escandinava revelou esta terça-feira imagens do que diz ser uma cratera de pelo menos 50 metros no gasoduto Nord Stream 1, a conduta de gás natural com mais de 1.200 quilómetros que vai da Rússia até à Alemanha.

As imagens subaquáticas foram divulgadas por um dos maiores jornais suecos e mostram a infraestrutura que foi afetada por explosões a 26 de setembro.