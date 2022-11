Continuam as buscas por sobreviventes do sismo na Indonésia que causou mais de 160 mortos

As equipas de resgate continuam esta terça-feira as buscas para encontrar sobreviventes após o sismo com magnitude 5,6 na escala de Richter registado na segunda-feira na ilha indonésia de Java, que causou 162 mortos e centenas de feridos.

O sismo causou o desabamento de prédios e deslizamentos de terra provocados pelos tremores que atingiram aquela região tão montanhosa.

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, prometeu indemnizações durante uma visita ao local e pediu às equipas de resgate "que mobilizem o seu pessoal" para permitir a retirada das vítimas.

"Hoje estamos concentrados em retirar as vítimas soterradas pelos deslizamentos de terra", disse Rudy Saladin, oficial militar local, avançando com a possibilidade de haver mais vítimas.

As equipas de resgate estão a tentar abrir caminho entre os escombros e as árvores caídas para chegar às áreas onde os moradores estarão presos, disse Dimas Reviansyah, um socorrista de 34 anos.