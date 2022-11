Criança resgatada dos escombros três dias após o sismo na Indonésia

Um menino de 5 anos foi resgatado com vida esta quarta-feira, ao terceiro dia das buscas em Cianjur, na Indonésia, onde um sismo fez mais de 270 mortos.

As equipas de resgate continuam à procura das cerca de 40 pessoas desaparecidas no sismo, que na segunda-feira abalou a região de Java Ocidental e fez mais de mil feridos.

Entre os sobreviventes está Azka, o menino de 5 anos que foi encontrado com vida três dias após o sismo.

Num vídeo divulgado pelos bombeiros locais, é possível ver o momento do resgate da criança, que parece estar consciente e calma.

Na quarta-feira, o número de mortos subiu para mais de 270. Muitas vítimas são crianças, que estavam em escolas que ruíram com o abalo.

Há muitas famílias que perderam tudo e que têm de ser realojadas em centros temporários de acolhimento. 13 mil pessoas ficaram sem casa.

Cianjur, a sul da capital, Jacarta, foi o epicentro do terramoto de 5.6 graus de magnitude que se sentiu, durante vários segundos, na tarde de segunda-feira.

A região, onde vivem quase 2 milhões e meio de pessoas, é a mais densamente povoada do oeste da ilha de Java.

A Indonésia é um dos países com mais sismos registados por ano. Fica no chamado círculo de fogo do Pacífico, uma área onde há um grande número de terramotos e uma forte atividade vulcânica constante.