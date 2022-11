Erupção de Mauna Loa atrai visitantes

No Hawai, a erupção do maior vulcão ativo do mundo não para de atrair visitantes. O Mauna Loa estava adormecido há quase 40 anos.

O Mauna Loa entrou em erupção este domingo. Fica a poucos quilómetros do vulcão Kilauea, que há mais de um ano também entrou em erupção.

A lava está a avançar em direção a uma das principais estradas da ilha grande no Havai, mas não ameaça para já casas ou povoações.

Ainda assim, as autoridades têm já abrigos preparados em caso de necessidade. Alertam ainda para o perigo de inalação de cinzas e de gases tóxicos.