Orbán acusa Bruxelas de congelar fundos de apoio à Hungria por "razões políticas"

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, acusou esta sexta-feira Bruxelas de congelar fundos de apoio destinados à Hungria por "razões políticas", e reafirmou que vai continuar a opor-se ao plano da União Europeia (UE) de ajuda à Ucrânia.

Na quarta-feira, a Comissão Europeia tinha recomendado o congelamento de mais de 13 mil milhões de euros de fundos europeus destinados à Hungria, em resposta aos problemas de corrupção identificados neste país.

O executivo europeu optou por se manter firme contra o líder nacionalista, quando Budapeste insiste em bloquear o plano ajuda de 18 mil milhões de euros à Ucrânia, para resistir à invasão russa iniciada em fevereiro.

Sob pressão do Parlamento Europeu, a Comissão propôs aos estados-membros - que têm até 19 de dezembro para tomar uma decisão - suspender 7,5 mil milhões de euros de fundos de coesão que deveriam ser pagos à Hungria no âmbito do orçamento de 2021-2027.