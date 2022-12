Guerra civil nos EUA e novo Reich: as 10 previsões de Medvedev para 2023

O antigo Presidente russo, Dmitryi Medvedev, fez 10 previsões inesperadas para 2023, entre elas uma guerra civil nos Estados Unidos e a independência da Califórnia e do Texas.

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia prevê também uma guerra entre França e Alemanha, e que o Reino Unido volte a aderir à União Europeia, que "irá colapsar".

Na lista de previsões para 2023, o ex-Presidente, que foi nomeado o “número dois” da Comissão Militar-Industrial russa, antecipa o aumento do preço do petróleo para 140 euros por barril.

Apesar de não haver eleições no próximo ano, diz que Elon Musk vai ser o próximo Presidente norte-americano.

Desde a invasão russa à Ucrânia, Medvedev tem dado que falar devido às suas declarações, que Kiev acusou de ser serem "abertamente genocidas".

Citado pela agência Reuters, o especialista político Vladimir Pastukhov disse que a nova personalidade pública de Medvedev parece ter agradado ao seu "chefe", Vladimir Putin.

"As publicações de Medvedev no Telegram encontraram pelo menos um leitor e, de fato, um admirador: Putin", escreveu Pastukhov, professor de ciências políticas da University College de Londres.

A lista de previsões de Medvedev:

⇢ O preço do petróleo vai aumentar para 150 dólares (cerca de 140 euros) por barril e o preço do gás chegará aos 5.000 dólares (quase 4.700 euros) por mil metros cúbicos;

⇢ O Reino Unido vai voltar a juntar-se à União Europeia;

⇢ A União Europeia vai colapsar após o regresso do Reino Unido e o euro vai deixar de ser a moeda oficial da UE;

⇢ A Polónia e a Hungria vão ocupar regiões ocidentais da "antiga" Ucrânia;

⇢ O 4.º Reich será criado, abrangendo o território da Alemanha e "os seus satélites", ou seja, a Polónia, os Estados Bálticos, a República Checa, a Eslováquia, a República de Kiev e outros párias;

⇢ Vai haver uma guerra entre a França e o 4.º Reich. A Europa será dividida e a Polónia repartida no processo;

⇢ A Irlanda do Norte vai separar-se do Reino Unido e juntar-se à República da Irlanda;

⇢ Os Estados Unidos vão entrar numa guerra civil e, como resultado, a Califórnia e o Texas vão tornar-se independentes. O Texas e o México formarão um Estado aliado. Elon Musk vencerá as eleições presidenciais em vários estados que, após o fim da guerra civil, serão entregues ao Partido Republicano;

⇢ Todos os grandes mercados de ações e atividades financeiras deixarão os Estados Unidos e a Europa e vão mudar-se para a Ásia;

⇢ O sistema de administração monetária de Bretton Woods entrará em colapso, levando à queda do FMI e do Banco Mundial. O euro e o dólar deixarão de circular como moedas de reserva globais e as moedas digitais serão usadas no seu lugar.