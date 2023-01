Alemanha ao lado da UE em considerar a guarda iraniana como grupo terrorista

A Alemanha apoia as intenções da União Europeia (UE) em considerar a Guarda Revolucionária do Irão como um grupo terrorista. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros fala num regime brutal contra a própria população do país que aterroriza os iranianos dia após dia.

O Irão anunciou estar a preparar medidas recíprocas, caso o exército ideológico da República Islâmica seja incluída na lista de organizações terroristas.

Através do Twitter, o chefe da diplomacia iraniana avisou estarem a ser analisadas condições para considerar terroristas entidades dos exércitos dos países europeus.