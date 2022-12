Uso do véu "por respeito" e o comportamento da polícia: o que diz o embaixador do Irão em Portugal

Em entrevista exclusiva à SIC, o embaixador do Irão em Portugal, Morteza Damanpank Jami, garante que as políticas de controlo do comportamento das mulheres em público estão mais leves no país e estão a ser alvo de discussão, neste momento, ao mais alto nível.

Os ativistas iranianos explicam que reformar não basta, é preciso mudança radical do sistema político no Irão.

Para o embaixador, regras como o uso do véu são sobretudo uma questão de respeito pela cultura iraniana.

Morteza Damanpank Jami diz que a polícia de mortal e bons costumes não está nas ruas do Irão e reconhece que, caso voltasse às ruas, ia ser remodelada.

"Se andar pelas ruas do Irão, as pessoas estão diferentes do que eram, portanto, não há imposição às mulheres para que usem uma versão específica do hijab neste momento".

Morte de Mahsa Amini

Sobre a morte de Mahsa Amini, garante que não houve violência das autoridades policiais.

"Ela tinha doenças prévias. É possível que possa ter sentido algum stresse enquanto esteve menos de uma hora sob custódia da polícia moral e bons costumes".

A jornalista da SIC cita um relatório da ONU, que refere que a jovem foi "fortemente agredida". No entanto, o responsável reafirma que a jovem esteve lá "muito pouco tempo", "talvez uma hora ou duas".

Protestos no Irão

O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia depois de ter sido detida por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestuário islâmicos.

Desde então, protestos são reprimidos violentamente pelas autoridades, que ganham novas sanções impostas pela comunidade internacional por questões relacionadas com os Direitos Humanos.