Tiroteio em Los Angeles faz mais uma vítima mortal

O número de mortos no massacre num salão de dança no estado norte-americano da Califórnia subiu para 11, após uma das 10 pessoas levadas com vida para o hospital não ter resistido aos ferimentos, segundo fontes oficiais.

O Departamento de Serviços de Saúde do Condado de Los Angeles disse que uma das vítimas acabou por morrer devido a ferimentos de bala, que terão sido feitos por um atirador de 72 anos de origem asiática.

"Estamos tristes em anunciar que uma das vítimas sucumbiu aos ferimentos", disse o hospital, que atendeu quatro dos 10 feridos do tiroteio.

Depois de uma extensa caça ao homem que, segundo a polícia, terminou com o suicídio do atirador, os investigadores do condado de Los Angeles ainda trabalham para desvendar as motivações que levaram ai massacre de Monterey Park, uma cidade perto de Los Angeles, na Califórnia.