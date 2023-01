Trump de volta ao Facebook e Instagram? Pode acontecer já nas próximas semanas

As contas de Facebook e Instagram de Donald Trump vão ser reabertas nas próximas semanas, anunciou esta quarta-feira a Meta, empresa que detém as duas redes sociais.



Os perfis do ex-Presidente dos Estados Unidos estavam suspensos há dois anos, depois de Trump elogiar pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.

Na semana passada, o antigo Presidente norte-americano tinha pedido ao Facebook para reativar a contar. E a resposta chegou rápido. A Meta diz que o risco para a segurança pública que existia diminuiu.

No Facebook, o antigo Presidente reúne 34 milhões de seguidores e no Instagram 23 milhões, números que serão importantes para a divulgação e angariação de fundos da sua recandidatura à Casa Branca em 2024, anunciada em novembro.

A Meta promete estar atenta a reincidências: caso Trump publique mais conteúdos que violem as normas das plataformas, “o conteúdo será removido e a conta será suspensa por um período de um mês a dois anos, dependendo da gravidade da violação”, comunicou Nick Clegg, um dos responsáveis pela empresa.

Donald Trump já tinha sido readmitido no Twitter em novembro do ano passado, mas nunca voltou ao ativo na plataforma. Recorde-se que, após ter sido bloqueado nas principais plataformas de redes sociais, Donald Trump criou a sua própria rede, a Truth Social, que tem usado para comunicar e interagir com o seu público.