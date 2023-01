Novo tiroteio em Jerusalém: autor do ataque tem 13 anos

Após o ataque de sexta-feira à noite, as autoridades israelitas lançaram uma operação que começou ao início deste sábado. Os agentes estiveram no bairro do atirador, At-Tur, onde foram detidas as 42 pessoas.

"A polícia prendeu 42 suspeitos para interrogatório, alguns dos quais são membros da família do terrorista", disse a polícia numa declaração.