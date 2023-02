Bolsonaro acusa esquerda política de dividir o Brasil

Jair Bolsonaro realizou o seu primeiro evento público depois de perder as eleições presidenciais em Orlando, na Flórida, a criticar a esquerda no Brasil por aumentar as tensões entre as classes sociais.

Recentemente, o antigo Presidente solicitou um visto de turista de seis meses para permanecer nos Estados Unidos, enquanto a oposição pede a revogação de qualquer autorização por parte do governo americano, depois dos violentos protestos em Brasília.

Bolsonaro falou para centenas de apoiantes e foi o primeiro evento público em que participou depois de perder as eleições brasileiras em outubro do ano passado.

No evento, realizado num restaurante dentro de um parque de diversões, Bolsonaro voltou a criticar a esquerda no Brasil por aumentar as tensões entre as classes sociais.

"É um povo bastante privilegiado (os brasileiros), miscigenado, é um povo que não discrimina, é um povo que é contra o que a esquerda sempre faz lá (no Brasil), busca dividir, jogando em cima da gente uma luta de classes o tempo todo."

Em busca do sonho americano…ou a fuga

Jair Bolsonaro deixou o Brasil em direção aos Estados Unidos dois dias antes de o mandato presidencial terminar a 1 de janeiro.

O visto diplomático do ex-presidente caducou esta quarta e pediu prorrogação ao estado americano para permanecer no país: um visto de turista de seis meses.

A oposição pede a revogação de qualquer autorização para Bolsonaro, principalmente depois dos violentos protestos em Brasília, dos quais está a ser investigado por ser um dos responsáveis pelos ataques.

No dia 8 de janeiro, apoiantes do ex-Presidente Bolsonaro invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o palácio presidencial do Brasil, pedindo um golpe militar para derrubar a eleição vencida por Lula da Silva.

O Supremo Tribunal brasileiro já concordou em abrir uma investigação para descobrir se Jair Bolsonaro encorajou os protestos antidemocráticos que terminaram na invasão de prédios públicos na capital brasileira.