Rússia intensifica ofensiva a Leste, Norte e Sul

A cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia coincide com o reforço da ofensiva russa no Leste, mas também no Norte e Sul do país.

Mais de 15 blindados russos foram destruídos esta semana na região de Donetsk, asseguram as forças ucranianas que combatem no Donbass.

Na cidade de Donetsk, são os russos que acusam os ucranianos do bombardeamento esta madrugada a Horlivka. Várias lojas do principal mercado foram destruídas neste ataque atribuído às tropas de Kiev.

A Norte, junto à fronteira com a Bielorrússia, aumenta a vigilância das tropas ucranianas, crescem os receios de uma nova ofensiva com a aproximação do 24 de fevereiro, o primeiro aniversário da invasão russa.

A Ucrânia continua a pedir mais armamento para travar a Rússia. A Alemanha anunciou já esta sexta-feira o envio de 88 tanques Leopard 1. Juntam-se aos prometidos Leopard 2, a versão mais moderna destes blindados de fabrico germânico que vários países ocidentais decidiram enviar para a Ucrânia.

Já dos Estados Unidos, no novo pacote de ajuda militar de 2 mil milhões de euros anunciado em Washington, espera-se, em breve, o envio de mísseis para solo ucraniano.