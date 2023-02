Balão chinês: Pequim responde a Biden e afirma defender "com firmeza" os seus interesses

Pequim afirma que vai defender com firmeza os interesses da China após as declarações de Joe Biden, no seu discurso do Estado da União, sobre os Estados Unidos agirem contra os chineses se sentirem a sua soberania ameaçada.

A tensão entre os dois países aumentou depois do abate de um balão chinês que sobrevoava território dos Estados Unidos.

A Secretaria de Estado norte-americana, o equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Washington, contactou mais de 40 embaixadas, nos últimos dias, sobre o incidente com o balão chinês abatido este sábado.

Fontes diplomáticas dizem que a Casa Branca quer informar dezenas de paíse