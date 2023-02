Mundo

Supremacista branco condenado a prisão perpétua por massacre contra afrodescendentes

POOL/Reuters

Payton Gendron, de 19 anos, massacrou 10 pessoas num supermercado em Buffalo, Nova Iorque e afirmou que a escolha do local foi intencional por ser frequentado por afro-americanos. As famílias das vítimas confrontaram-no no dia da sua sentença.