A "nova" Netflix no top das notícias mais vistas da semana

A SIC Notícias falou com a Netflix Portugal para esclarecer as dúvidas deixadas pelo comunicado que anunciou a nova funcionalidade: o fim da partilha gratuita de contas. Saiba porquê, como e todos os passos que tem de seguir, caso seja subscritor.

Duangpetch Promthep, de 17 anos, foi encontrado inconsciente no seu quarto, no Reino Unido, onde vivia desde agosto de 2022, e acabou por morrer no hospital esta terça-feira.

O jovem de 17 anos era o capitão dos Wild Boars-nome da equipa tailandesa que representava em 2018- e foi um dos principais rostos do resgate que centrou as atenções do mundo há cinco anos.