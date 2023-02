Desta vez, as “vítimas” das séries de animação foram Harry e Meghan. Num episódio do famosa série “South Park” fez uma paródia com os duques Sussex. E os visados como reagiram? Chegou a temer-se que pudessem processar a séria, mas segundo o representante de um dos casais mais famosos no mundo isso não vai acontecer.

Bonecos de personalidades são comuns em séries de animação e, desta vez, “a fava calhou” a Harry e Meghan, que nos últimos tempos têm sido criticados por defenderem a sua privacidade mas por, em simultâneo, a exporem em documentários, entrevistas e afins.