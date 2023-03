Saiba quais as cidades e os países com o ar mais poluído do mundo

Lahore, no Paquistão, foi considerada a cidade com o ar mais poluído no mundo em 2022. Segundo o relatório da IQAir – uma empresa suíça de purificadores de ar – Lahore subiu mais de 10 lugares na lista, em apenas um ano. Também ao nível dos países, houve mudanças no top3: o Chad destronou o Bangladesh e passou a ser o país mais poluído.

Durante o ano de 2022, Lahore registou, em médica, 97,4 microgramas de PM 2,5 (partículas finas, com diâmetro inferior a 2,5 micrómetros) por metro cúbico, o que representa um valor mais de 10 vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2021, a cidade tinha registado 86,5 microgramas por metro cúbico.

Em segundo lugar surge a cidade chinesa Hotan e, em terceiro, Bhiwandi, na Índia. A grande maioria das cidades que figuram no top 50 da lista de mais poluídas são indianas. Conheça as 10 cidades mais poluídas do mundo:

1- Lahore, Paquistão

2- Hotan, China

3- Bhiwadi, Índia

4- Deli, Índia

5- Peshawar, Paquistão

6- Darbhandga, Índia

7- Asopur, Índia

8- N’Djamena, Chad

9- Nova Deli, Índia

10- Parna, Índia

Ao nível dos países, o Chad, localizado no região de África Central, subiu ao topo dos mais poluídos, destronando o Bangladesh – que caiu para o quinto lugar.

No top3 da lista surgem o Iraque e o Paquistão, em segundo e terceiro lugares respetivamente. Saiba quais os 10 países mais poluídos em 2022:

1- Chad

2- Iraque

3- Paquistão

4- Bahrain

5- Bangladesh

6- Burkina Faso

7- Kuwait

8- Índia

9- Egito

10- Tajiquistão

Segundo o relatório, a Índia e o Paquistão apresentam a pior qualidade de ar nas regiões da Ásia Central e Sul. Os dois países somam perto de 60% da população que vive nesta área.

Portugal surge em 106.º lugar, com uma média de 8,1 microgramas por metro cúbico, um valor que excede em uma ou duas vezes as recomendações