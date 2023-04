Tornados nos Estados Unidos continuam a fazer vítimas

O número de mortos nos tornados que atingiram vários Estados norte-americanos, na sexta-feira, continua a aumentar. Já são mais de 20.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já prometeu ajuda federal para as regiões mais afetadas.

A governadora do Arkansas, o Estado mais afetado até ao momento, declarou estado de emergência e ativou a guarda nacional para agilizar os trabalhos de busca e de limpeza.

O ar quente vem do golfo do México e ao chegar às grandes planícies do centro dos Estados Unidos cria as condições perfeitas para a devastação.