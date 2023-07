Depois de oito anos desaparecido, Rudy foi encontrado com vida

Um jovem 25 anos foi encontrado este fim de semana na cidade de Houston, no estado norte-americano do Texas. As autoridades identificaram-no como sendo Rudy Farias, que desapareceu há oito anos, durante um passeio com os cães.

A mãe de Rudy conta à ABC13 que o jovem tem cortes e hematomas por todo o corpo e que no cabelo são visíveis vestígios de sangue. A progenitora acredita que o jovem tenha sido abusado violentamente e agredido.

Rudolph “Rudy” Farias IV desapareceu no dia 6 de março de 2015, no noroeste de Houston, enquanto passeava os dois cães. Na altura, tinha 17 anos. A família reportou o desaparecimento da criança dias depois, após os dois animais terem sido localizados sozinhos.

As autoridades norte-americanas realizaram buscas durante cerca de uma semana, tendo pedido o apoio da população. Alertavam que Rudy Farias poderia estar desorientado, uma vez que estava sem tomar a medicação. O jovem tinha sido diagnosticado nesse mesmo ano com depressão, stress pós-traumático e ansiedade.

A operação de buscas foi dadas como terminada no dia 13 de março de 2015, sem ter sido encontrado qualquer sinal do jovem. Foi preciso esperar oito anos para que o jovem voltasse a aparecer.