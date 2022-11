Avioneta aterra de emergência numa autoestrada na Califórnia

Uma avioneta fez esta terça-feira uma aterragem de emergência numa autoestrada na Califórnia. A aeronave chocou contra um camião, foi embater no separador central e acabou por se incendiar. De acordo com as autoridades, a avioneta falhou a aterragem no Aeródromo de Corona e o piloto acabou por desviar o avião para a autoestrada. Apesar da aparatosa aterragem, não há registo de vítimas.

O piloto e o passageiro a bordo da aeronave conseguiram sair em segurança, informaram as autoridades. O avião também colidiu com um camião onde seguiam três pessoas, que também saíram ilesas.

O piloto alegou ter sido obrigado a fazer uma aterragem de emergência na autoestrada depois de sofrer uma falha no motor quando se dirigia para o Aeródromo Municipal de Corona.

A aterragem lançou o caos na autoestrada. O facto de no momento o tráfego estar a fluir, dado que o semáforo estava verde, terá ajudado a evitar uma tragédia, considerou o responsável da polícia local, citado pela agência Reuters.