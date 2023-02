Fato-almofada está a fazer furor no Japão

Alguma vez sonhou ter sempre consigo um sofá para poder descansar em qualquer lugar? Agora já é possível graças a uma invenção que está a fazer furor no Japão: um fato-almofada.

A loja abriu há poucos dias e já se veem clientes deitados no chão, a usufruir desta nova invenção. O fato-almofada, que tem um formato parecido a um saco de feijões, tornou-se viral nas redes sociais.

Segundo Shogo Takikawa, representante da empresa Takikou Sewing, este fato tem como principal objetivo o relaxamento. No entanto, o seu aspeto engraçado pode também ser motivo de divertimento.

“O conceito nasceu da ideia de ter uma almofada que permitisse às pessoas relaxar, em qualquer altura, em qualquer lugar. Podem vestir isso e descontrair na sala de casa, ou noutros locais, foi para isso que o criamos”, explica em declarações à Reuters.

A ideia de criar este fato-almofada surgiu quase por acidente, prossegue Takikawa. Um protótipo desta peça foi apresentada durante um evento da empresa e tornou-se um enorme sucesso. Por essa razão, a companhia decidiu investir e abriu uma loja para vender estas peças.

No estabelecimento, os clientes podem experimentam este engraçado fato. “É um pouco pesado na parte do meio, mas é muito divertido”, conta um cliente. Já outro acredita que este fato pode vir a ter outro objetivo: contornar frio no inverno. “Era mais leve do que eu pensava, mas é quente. Creio que no inverno poderia sentir-se muito quentinho depois de vestir isto”, afirma.

Este fato existe em três tamanhos – criança, médio e grande – e pode custar perto de 15.800 iens (cerca de 112 euros).