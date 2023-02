O gato foi encontrado nos escombros de um prédio de 5 andares que desabou na sequência do sismo de 7,8 na escala de Richter, que atingiu a Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira. O animal estava embrulhado em cortinas e muito assustado quando a equipa de resgate o localizou.

Cilek ou Morango (em português) foi salvo pouco tempo depois da dona, uma estudante universitária. Assim que os socorristas retiraram Cetin, a jovem perguntou pelo seu gato de estimação e pediu à equipa que o tentasse encontrar.

Ambos ficaram presos entre a parede e o teto do segundo andar do prédio que ruiu em Hatay, no sul do país. Desde a madrugada de segunda-feira que aí se encontravam à espera que quem os viesse salvar.

No terreno, as equipas de resgate estão a trabalhar sob baixas temperaturas, o que complica as tarefas de busca e salvamento, sendo que as primeiras 72 horas são cruciais para encontrar sobreviventes, explicou o chefe do Crescente Vermelho Turco, Kerem Kinik.

A ajuda internacional começou a chegar na terça-feira, com dezenas de países a oferecerem apoio a Ancara.

Uma Força Operacional Conjunta portuguesa partiu na quarta-feira para a Turquia, composta por 53 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O número de mortos provocados pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria, na segunda-feira, ultrapassou os 16 mil, segundo um novo balanço provisório divulgado esta quinta-feira pelas autoridades e fontes médicas.