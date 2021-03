Decisores políticos "estão com medo do desconfinamento porque os números podem começar a correr mal" 

Na próxima segunda-feira, reabrirão as creches, o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo.

Para Ricardo Costa, a introdução do 1.º ciclo é um "salto muito grande" devido ao "número avassalador" de alunos, professores e auxiliares.

"Acho importante, porque sempre defendi que as escolas deviam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir."