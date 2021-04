"É preciso uma política estruturada que retire da pobreza aqueles que estão cronicamente nela"

Ana Gomes disse este domingo, no habitual espaço de comentário na SIC Notícias, que os socialistas não se podem focar no défice orçamental e que devem apostar numa proposta de apoios sociais para que se consiga combater a pobreza em Portugal.

"Estamos a ser muito tímidos neste contexto de pandemia. Agora, mais do que nunca, é preciso uma política estruturada com visão de apoios sociais de longo prazo que efetivamente retire da pobreza aqueles que estão cronicamente nela e que combata as desigualdades", afirmou.