“Admite-se que o palerma do ministro da Administração Interna diga que a compensação não tem relevância?”

José Miguel Júdice acusou esta terça-feira o ministro da Administração Interna de ser “palerma" pelas declarações que fez aos jornalistas aquando da visita a Odemira. O comentador SIC considera que a entrevista que Eduardo Cabrita deu foi “uma vergonha”.

“Os jornalistas a perguntar a única coisa que interessava saber e ele a responder ao lado”, afirma.

Governo mantém Zmar como opção para realojar imigrantes em Odemira

O Governo mantém o complexo turístico Zmar como uma opção para realojar os imigrantes de Odemira. A solução foi reiterada pelo ministro da Administração Interna.

No final de uma reunião com a equipa que está a gerir a situação no concelho, Eduardo Cabrita sublinhou que a saúde pública esteve na base da decisão.

Segundo o governante, o Zmar “está licenciado como parque de campismo”, que se encontra em “situação de insolvência” e em que “o Estado é o maior credor”.