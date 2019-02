Enfermeiros em protesto contra requisição civil no Hospital de São João

A requisição civil decretada pelo Governo será aplicada no Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, no Hospital Universitário do Porto (Santo António), no Hospital Universitário de S. João e no Centro Hospitalar Tondela-Viseu. Em protesto, vários enfermeiros concentraram-se esta manhã junto ao Hospital de S. João, à semelhança do que acontece no Santa Maria, em Lisboa.