Miguel Duarte agradece posição pública do Presidente da República

Miguel Duarte agradece a posição pública do Presidente da República portuguesa num processo que ainda só está na fase de investigação e que é também um caso político.

A história do jovem tem levantado questões sobre direitos humanos e gerado uma onda de solidariedade nas redes sociais. Esta quarta-feira Miguel esteve reunido com o Partido Socialista (PS) e com deputados portugueses ao Conselho da Europa.

O jovem de 24 anos é um dos 10 elementos do "Iuventa", um navio pertencente à organização não-governamental (ONG) alemã de resgate humanitário no Mediterrâneo, Jugend Rettet, que está a ser investigado em Itália por alegado auxílio à imigração ilegal.