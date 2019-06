PS desafia PSD a apresentar propostas para aprovar Lei de Bases da Saúde

Segundo fonte parlamentar do PS, foi proposto ao PSD que apresente duas ou três propostas que até podem já ter sido rejeitadas no grupo de trabalho que tem estado a votar a lei e que o PS possa aceitar.

Como sinal de que não dá este assunto como encerrado, o PS coloca mesmo a hipótese de avocar para plenário as suas propostas sobre as Parcerias Público-Privadas, sujeitando-as assim a uma nova votação no hemiciclo.

A expetativa é que seja possível viabilizar a lei na votação final global.

Já o PSD exigirá que a proposta seja tida em conta, sendo necessário, por isso, repetir algumas das discussões e votações já decorridas no grupo de trabalho.