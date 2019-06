Portugal acolheu cinco migrantes sudaneses e nigerianos resgatados no Mediterrâneo

Portugal recebeu esta terça-feira cinco migrantes, com origem no Sudão e na Nigéria, resgatados pela marinha italiana ao largo da Líbia em maio, adiantou o Governo em comunicado.

"Estes cinco homens, nacionais do Sudão e da Nigéria, foram recebidos no aeroporto de Lisboa por uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Alto Comissariado para as Migrações e depois acolhidos pela Plataforma de Apoio aos Refugiados no Cacém e pelo Centro para as Migrações do Fundão", lê-se no comunicado conjunto Ministro da Administração Interna e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.