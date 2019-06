As explicações da secretária de Estado da Justiça sobre os atrasos no cartão de cidadão

A secretária de Estado da Justiça rejeita que o Governo a tenha corrigido sobre o caos em torno do cartão do cidadão. Na SIC Notícias, Anabela Pedroso explicou a carta que enviou aos Verdes e garantiu que o novo método de renovação do cartão é agora mais rápido. Mas quem lida com os cidadãos queixa-se de sistemáticos problemas informáticos.