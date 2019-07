Acidente de avião não afetou combate às chamas em Pombal

O comandante de Bombeiros de Ansião, Neves Marques, disse esta quarta-feira que a queda de um avião em Ferreira do Zêzere não pôs em causa o combate ao incêndio no concelho de Pombal, no distrito de Leiria.

O avião amarou na barragem de Castelo de Bode quando fazia uma manobra de recolha de água, disse o presidente da Câmara de Ferreira de Zêzere, Jacinto Lopes.

O piloto do avião conseguiu sair antes da queda do aparelho na água e foi assisitido e conduzido ao hospital.

A Proteção Civil recebeu às 16h46 a informação, dada por um cidadão, de que o avião tinha caído, desconhecendo-se na altura se a aeronave se encontrava em terra ou na barragem de Castelo de Bode.